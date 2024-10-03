Snıfta elektrik akımına kapılan öğrenci yaralandı

Aksaray'da eli prize değip elektrik akımına kapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Snıfta elektrik akımına kapılan öğrenci yaralandı

Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.A. (13), sınıfta çantasından eşyalarını çıkardığı sırada elinin prize temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.A, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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