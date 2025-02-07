Soba 5 kişiyi zehirledi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Soba 5 kişiyi zehirledi


İlçeye bağlı Ihlara beldesi Harmanlık Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Berna K'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, Berna K. ve 4 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

Berna K. ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 çocuk, Konya'ya sevk edildi

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