Soba can aldı: 2 ölü

Bartın'ın Kozcağız beldesinde, sobadan zehirlendiği belirlenen çift evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soba can aldı: 2 ölü


Kozcağız Beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşayan çiftin yakınları ulaşamayıca evine gitti.

İçeride 65 yaşındaki Zeki Akküp ve Mukaddes Akküp hareketsiz halde bulundu. Olayın sağlık ve güvenlik ekiplerine ihbarın yapılması üzerine karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.

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