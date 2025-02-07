Soba hastanelik etti

Aksaray'da bir evde anne ve 4 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan ailedeki çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soba hastanelik etti

Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan Döne Koçak (38) ile çocukları Ravza Dudu (16) Buse (13) İkra Naz (8) ile Furkan Efe Koçak’tan (2) haber alamayan yakınları sabah saatlerinde eve geldi.

Yakınları, anne ve çocuklarını yarı baygın yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

5 kişi ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile bireylerinin, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi. Durumları ağır olan Ravza Dudu, Buse, İkra Naz ve Furkan Efe Koçak Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Döne Koçak ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

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