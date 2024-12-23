Soba zehirledi: 8 kişi hastanelik oldu

Yolağzı Mahallesi'nde aynı aileden 6 kişi ve misafirliğe giden iki kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Latif K. (29), Mehmet Salih K. (3), İbrahim K. (6), Yasemin K. (8), Alyenur K. (12), Meryem K. (9), Delal El H. (16) ve Selva Abdullah E. (58), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastaların tedavi devam ediyor.