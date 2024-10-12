Sobada yemek yapmak isterken yangın çıktı

İddialara göre, bir kadın evde tüp bitince çocuklarına yemek yapmak için sobayı yaktı.

Sobadan çıkan yangın bir anda büyürken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kurtuluş İtfaiyesi ekipleri yangını söndürdü.

Yangında anne, 3 çocuğu, evdeki yaşlı adam, keçiler ve tavuklar kurtarıldı.



Yangın haberini alınca olay yerine gelen mahalle muhtarı Zeynep Gültekin, “Hanımefendinin tüpü bitmiş galiba. Çocuklara yemek yapmak için sobayı yakmış. 'Soba bir anda tutuştu, anlayamadım' dedi. Sonra da korkmuş. Çocukları dışarı çıkartacağım derken yangın büyümüş. Yapıların eski olması ve civarda ağaçlar olması yangının büyümesine sebep olmuş olabilir” diye konuştu.