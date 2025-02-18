Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Yangın , Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın üst katında O.D.Ö.'ye ait evde sobanın bir anda parlaması sonucu yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.



Alevlere teslim olan ve evin kullanılamaz hale geldiği yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.