Sobadan sıçrayan kıvılcımlardan yangın çıktı

Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak 109 numaralı evde çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Evde yapılan incelemede ev sakinlerinden Osman Soylu’nun (42) hayatını kaybettiği belirlendi.



Soylu’nun cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SOBADAN KIVILCIMLAR SIÇRAMIŞ



İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı anlaşıldı.