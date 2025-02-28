Sobadan sıçrayan kıvılcımlardan yangın çıktı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak 109 numaralı evde çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde yapılan incelemede ev sakinlerinden Osman Soylu’nun (42) hayatını kaybettiği belirlendi.
Soylu’nun cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SOBADAN KIVILCIMLAR SIÇRAMIŞ
İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı anlaşıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Yangın
- Muğla Fethiye