Sobadan sıçrayan kıvılcımlardan yangın çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Sobadan sıçrayan kıvılcımlardan yangın çıktı

Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak 109 numaralı evde çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde yapılan incelemede ev sakinlerinden Osman Soylu’nun (42) hayatını kaybettiği belirlendi.

Soylu’nun cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SOBADAN KIVILCIMLAR SIÇRAMIŞ

İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı anlaşıldı.

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