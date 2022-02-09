Sobadan sızan gaz 2'si çocuk 6 kişiyi zehirledi

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.



Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Sibel, Özlem, Dönüş, Mutlu ve çocuklar Mustafa ile Fatma Nur Toyran gece saatlerinde rahatsızlandı.



Aile üyelerinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan kontrolde evde bulunan 6 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.



Söz konusu kişiler, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

