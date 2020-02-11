Sobadan sızan gaz aynı aileden 3 kişiyi öldürdü

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.



Bozhöyük köyünde yaşayan ve gece sobayı yakarak uykuya dalan Abdulhamit Karataş (58), eşi Zeliha Karataş (57) ile Ankara'dan misafirliğe gelen kızları Zeynep Doğan (32), bir daha uyanamadı.

Sabah saatlerinde Karataş çiftinin evden dışarıya çıkmamaları üzerine şüphelenen komşuları, girdikleri evde Karataş ailesini baygın halde buldu.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen Jandarma ve sağlık ekipleri, Abdulhamit Karataş ve karısı Zeliha Karataş'ın vefat ettiğini belirledi.



Zeynep Doğan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



