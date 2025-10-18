Sobadan sızan gaz can aldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde tek katlı müstakil evde ikamet eden Necati-Gülseren Hödüş çiftinden haber alamayan yakınları, polise başvurdu.

Eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Hödüş çiftini hareketsiz yatarken buldu. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiği belirlenen 66 yaşındaki Necati Hödüş’ün hayatını kaybettiği, eşi Gülseren Hödüş’ün ise baygın olduğu tespit edildi. Gülderen Hödüş Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.