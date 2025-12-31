Sobadan sızan gaz dört çocuğu hastanelik etti

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akdam köyünde sabah saatlerinde bir aile, şiddetli başağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumlarını bildirdi.

İhbar üzerine köye giden sağlık ekipleri, M.T. (5), D.T. (12), N.T. (15) ve M.T'nin (17), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.

Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan dört çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.