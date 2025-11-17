Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı
17.11.2025 02:35
Anadolu Ajansı
AA
Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hacı ve Safiye Özpolat çifti hastaneye kaldırıldı. Hacı Özpolat öldü, eşinin tedavisi sürüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 64 yaşındaki Hacı ve 65 yaşındaki Safiye Özpolat çifti, yakınları tarafından evlerinde hareketsiz halde bulundu.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen çift, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacı Özpolat müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Safiye Özpolat ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.