Sobadan sızan gaz karı kocayı zehirledi

Bursa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından karı koca zehirlendi. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sobadan sızan gaz karı kocayı zehirledi

'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından karı koca zehirlendi.

Olay gece 04.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Karakadı mahallesinde bi evde meydana geldi.

Sobayı yakıp uykuya dalan Ayhan M.(53) ve Nurten M.(44) çifti, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sabah saatlerinde zorlukla uyanan çift, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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