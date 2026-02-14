Sobadan sızan gaz karı-kocayı zehirledi
Zehirlenen çiftin tedavisi sürüyor.
Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen ve hastaneye kaldırılan çiftin durumları ciddiyetini koruyor.
Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan annesi Zehra, babası Sefa Dökücü'den haber alamayan çocukları, kontrol etmek için evlerine gitti.
Denizhan Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katındaki daireye girdiklerinde anne ve babalarını baygın halde buldular. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çift, Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra-Sefa Dökücü'nün hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.