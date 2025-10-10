Sobadan sızan gaz yine can aldı: Anne ve engelli kızı hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Durkadın Kandemir (94) ile zihinsel engelli kızı Bahar Kandemir (54), hayatını kaybetti.



Akalan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde anne ile kızından haber alamayan yakınları, evlerine gitti.

YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR

Kapıyı açıp içeri giren yakınları, Durkadın Kandemir ile zihinsel engelli kızı Bahar Kandemir'i yerde hareketsiz halde bulup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede Durkadın Kandemir ile kızı Bahar’ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi.



Cansız bedenler, incelemenin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.