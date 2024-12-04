Sobadan sızan gaz zehirledi

Çorum'da karbonmonoksitten zehirlenen Cibudi uyruklu kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sobadan sızan gaz zehirledi

Cibuti uyruklu Bcharo Ahmed (27), Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak'taki evde yaktığı sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

Bir süre sonra kendisini kötü hissetmeye başlayan Ahmed, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahmed, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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