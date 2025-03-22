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Sobadan sızan gaz zehirlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aynı aileden 4'ü çocuk, 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sobadan sızan gaz zehirlendi

Şirinkuyu Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Hamdiye T'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, Hamdiye T. ve 4 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

Hamdiye T. ve 4 çocuğu Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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