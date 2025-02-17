Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift can verdi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Galip ve eşi Müşkinaz Genel hayatını kaybetti.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift can verdi

Deredolu beldesinde Galip ve Müşkinaz Genel çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin kontrolünde çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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