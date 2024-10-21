Sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, komşularının Yunus Dere ve eşi Şehnaz Dere'den (60) haber alınmaması üzerine evini kontrol etti. Kontrol ettikleri sırada komşuları Dere çiftinin cansız bedeni ile karşılaştı. Komşuların haber vermesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahalle Muhtarı Semih Bekar, çiftin soba zehirlenmesinden kaynaklı hayatını kaybettiğini ifade ederken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Yunus Dere ve eşi Şehnaz Dere'nin cansız bedenlerini otopsi için hastane morguna kaldırdı. Dere çiftinin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.