Sobadan sızan gazdan zehirlenen uzman onbaşıdan acı haber
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, görev yaptığı Bursa’da sobadan sızan gazdan zehirlenip yaşamını yitirdi.
Mustafakemalpaşa’daki Devecikonak Karakolu’nda yaklaşık bir yıldır görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, sabah mesaiye gelmeyince arkadaşları evine gitti.
Eve girdiklerinde yoğun dumanla karşılaşan arkadaşları, Bayraktutar’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan ilk incelemede, Bayraktutar’ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
Melih Bayraktutar’ın cenazesi, 25 Mart Salı günü ikindi namazına müteakip Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan Kesikbaş Camii’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ölüm
- Karbonmonoksit Zehirlenmesi
- Bursa Mustafakemalpaşa