Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.



1. Kadriye Mahallesi 697 Sokak'ta yaşayan Enis Öztank (71) ile eşi Asuman Öztank'ın (68) yan dairede oturan oğulları Erol Öztank, ailesinin evine geldiğinde çifti hareketsiz halde yerde yatarken buldu.



Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamlarını kaybettiğini belirledi.



Çiftin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.