Sobadan zehirlenen anne ve 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Eskişehir’de kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. ile 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 07.04.2022 - 15:28

Sobadan zehirlenen anne ve 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Arşiv

İlişkili Haberler

Genç turizmci ameliyatta hayatını kaybetti

Genç turizmci ameliyatta hayatını kaybetti

Üniversite yurdundan tepki çeken karar: Sokak hayvanlarını besleyen öğrenciler cezalandırılacak

Üniversite yurdundan tepki çeken karar: Sokak hayvanlarını besleyen öğrenciler cezalandırılacak

'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 36 yaşındaki kadın ve 8 çocuğu hastanelik oldu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. ile çocukları Nurperi Ö. (8), Yusuf Ö.(15), Gülseren Ö.(10), Hazal Ö. (9), Bahar Ö. (17), Resul Ö. (4), Birgül Ö. (12) ve Songül Ö.(14), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Rahatsızlanan anne ve çocukları, saat 02.30 sıralarında çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı lik müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

VİDEO: YOLCU OTOBÜSÜNÜN SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL, YAYAYA ÇARPTI: 2 YARALI

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...