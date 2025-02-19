Sobalı evde feci olay: İki bebek yandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sobayla ısınan evde, feci bir olay yaşandı. Sobadaki güğümün devrilmesi sonucu üzerine kaynar su dökülen 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablası yaralandı. İki kardeş, hastanede tedavi altına alındı.

Sobalı evde feci olay: İki bebek yandı

’ın Çorlu ilçesinde sobadaki güğümün devrilmesi sonucu iki bebek yandı.

Olay, Silahtarağa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, soba üzerinde kaynayan su dolu güğüm, henüz bilinmeyen bir sebeple devrilerek Suriye uyruklu 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablasının üzerine döküldü.

Olay sonrası 4 günlük bebeğin başında, 2 yaşındaki ablasının da kol ve bacaklarında meydana geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki kardeş, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Kanada'da mucize kurtuluş! Uçak ters döndü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...