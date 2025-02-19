Sobalı evde feci olay: İki bebek yandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sobadaki güğümün devrilmesi sonucu iki bebek yandı.



Olay, Silahtarağa Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, soba üzerinde kaynayan su dolu güğüm, henüz bilinmeyen bir sebeple devrilerek Suriye uyruklu 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablasının üzerine döküldü.



Olay sonrası 4 günlük bebeğin başında, 2 yaşındaki ablasının da kol ve bacaklarında yanık meydana geldi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki kardeş, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.