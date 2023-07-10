Sobayı benzinle yakmak isteyince evi yaktı

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda bulunan evinde, sobayı yakmak isteyen S.T. (50) benzin döktü.



Kısa süre içerisinde sobadan çıkan alevler evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.



Evde bulunan S.T. (50) elinden yaralandı. S.T. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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