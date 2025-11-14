Sobayı tinerle yakmak isterken hastanelik oldu

Elazığ’da Salıbaba Mahallesi’nde 16 yaşındaki bir çocuk, sobayı tinerle yakmaya çalıştığı sırada tinerin bir anda parlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yandı.

Evde bulunan yakınları alevleri fark ederek duruma hemen müdahale etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda çeşitli yanık oluşan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.