Sobayı tutuşturmak isterken bir anda parladı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kişi, iş yerinde tutuşturmak istediği sobaya tiner dökünce bir anda alevler yükseldi.
İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan içeride bulunan sobayı tutuşturmak için tiner dökmeye başladı.
Sobadan alevlerin bir anda yükselmesiyle çalışanın elinde bulunan tiner şişesi yanmaya başladı. Elindeki tiner şişesini yere atan kişi, panikle alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Daha sonra alevlere suyla müdahale eden kişi yangını söndürdü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Sultangazi
- Yurt Haber