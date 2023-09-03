Soçi'de kritik tahıl görüşmesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya'ya gidiyor. Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüşecek. Kritik zirveye, Soçi ev sahipliği yapacak. Masadaki kritik başlık ise Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Soçi'de kritik tahıl görüşmesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor

Yeni haftanın ilk gününde 'nın Soçi kentinde kritik bir zirve var.

Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile görüşecek.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Moskova'nın çekilmesiyle sona eren eren Tahıl Koridoru anlaşması olacak.

RUSYA'NIN BEKLENTİSİ

Ankara uzun süredir, Rusya'nın anlaşmaya dönmesi için çalışıyor. Ancak Moskova yönetiminin beklentileri var.

Rusya, tahıl koridorundan kendi ürünlerini ihraç etmek ve tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesini istiyor.

MASADAKİ BİR DİĞER KONU SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

İki liderin gündemindeki bir diğer kritik başlık, Suriye'deki gelişmeler olacak.

Ankara-Şam hattındaki normalleşme süreci, sığınmacıların geri gönderilmesi için yürütülen çalışmalar ve PKK/YPG ile arap aşiretleri arasında yaşanan çatışmalar masada olacak.

Zirvede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler de görüşülecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...