Soçi'de kritik tahıl görüşmesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor

Yeni haftanın ilk gününde Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir zirve var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Moskova'nın çekilmesiyle sona eren eren Tahıl Koridoru anlaşması olacak.

RUSYA'NIN BEKLENTİSİ



Ankara uzun süredir, Rusya'nın anlaşmaya dönmesi için çalışıyor. Ancak Moskova yönetiminin beklentileri var.



Rusya, tahıl koridorundan kendi ürünlerini ihraç etmek ve tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesini istiyor.

MASADAKİ BİR DİĞER KONU SURİYE'DEKİ GELİŞMELER



İki liderin gündemindeki bir diğer kritik başlık, Suriye'deki gelişmeler olacak.



Ankara-Şam hattındaki normalleşme süreci, sığınmacıların geri gönderilmesi için yürütülen çalışmalar ve PKK/YPG ile arap aşiretleri arasında yaşanan çatışmalar masada olacak.



Zirvede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler de görüşülecek.

