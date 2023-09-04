Soçi'de kritik tahıl görüşmesi | Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

"YAKINDA DOĞALGAZ VE DİĞER KONULARDA ADIM ATACAĞIZ"



Rus lider ise yakın zamanda Türkiye ile hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atılacağını dile getirdi.



Putin'in açıklamaları şöyle:



Türkiye'de yapılan genel seçimlerden sonra ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. Sizin liderliğiniz ile Rusya Türkiye ilişkilerimizin gelişmesi devam ediyor. 62 milyar dolar seviyeye ulaşan ticaret hacmimiz pozitif bir şekilde gelişiyor. Biz önemli bir ilerleme kaydettik.



Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezi kurulması ile ilgili görüşmelerimizi nitelendireceğiz. Türkiye ile yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız.



Ukrayna krizini görüşeceğiz. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız. Tahıl Koridoru konusunu da konuşacağız. Sorularımız var.



Suriye konusunda da adımlar attık. Türkiye için işbirliğimiz fayda sağladı.

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