Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de saat 13.28'de bir araya geldi.

PUTİN: SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNE YARDIMCI OLACAK

Görüşme öncesi açıklama yapan Putin "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAREKATA CİDDİ FIRSATLAR SUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu davetin bölgede faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

ERDOĞAN SOÇİ'YE HAREKETİ ÖNCESİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'le görüşmek için Soçi'ye hareket etti. Erdoğan Rusya'nın Soçi kentine hareketinden önce Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ''Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz'' dedi. Şimdiye dek bölgeden çekilen terörist sayısını da açıklayan Erdoğan, ''700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz'' diye konuştu.

"Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir" diyen Erdoğan, iki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması ilkesine sadık olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşme öncesi, “Bu seyahatte Sayın Putin ile süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız” derken, görüşmenin ana gündem maddesi YPG'nin Suriye rejimine bıraktığı bölgeler olacak.



ABD güçlerinin çekilmesiyle birlikte, Barış Pınarı Harekat bölgesi dışında kalan alanların büyük bölümü rejim güçlerinin kontrolüne geçti. Rusya destekli rejim güçleri, Fırat'ın batısında Menbiç'te, doğusunda ise Kobani, Ayn İsa, Tel Tamer, Haseke ve Kamışlı'da bayrak gösterdi. 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeyi bütün sınır hattı boyunca oluşturmak isteyen Ankara, bunun için Rusya'yı ikna etmek zorunda.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR



Kritik ziyaret öncesi hem Ankara hem de Moskova'dan açıklamalar geldi.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Soçi’de gerçekleşecek temaslarda, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Yuri Uşakov ise, Erdoğan-Putin görüşmesinde ana gündem maddesinin Barış Pınarı Harekatı olacağını söyledi. Uzun vadeli bölgesel istikrarın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden sağlayarak mümkün olabileceğini vurgulayan Uşakov, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Esad yönetimi ile düzenli olarak temas halinde olduklarını da hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Adana Mutabakatı’nı gündeme getirdi. Türkiye ile Şam yönetimi arasında diyalog kurulmasının gerekli olduğu belirten Lavrov, "Ankara ile Şam arasında diyaloğun, 1998'de imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dayandırılması gerektiği açık" dedi.



Lavrov, Türkiye ve Suriye'nin gerekli görmesi halinde, Adana Mutabakatı'nda bazı değişiklikler yapılmasını destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.