Soda şişesi 100 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi
Batman'da hazine arazisine ekili yaklaşık 100 dönümlük buğday tarlası, çıkan yangında küle döndü. Yangının, soda şişesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Çayönü mezrasında hazine arazisine ekilen buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 100 dönümlük alanı etkisi altına aldı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına vatandaşlar da traktör ve su tankerleriyle müdahale etti.
Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
SODA ŞİŞESİNDEN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Jandarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelere göre yangının, arazide bulunan bir cam soda şişesinin güneş ışığını yansıtması sonucu kuru otları tutuşturmasıyla çıktığı değerlendiriliyor.
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