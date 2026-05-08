Şoför ağlayınca fark etti. 2 yaşındaki çocuk emekleyerek halk otobüsüne bindi

Karadeniz Ereğli’den Alaplı'ya gelen halk otobüsü şoförü Gündüz Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi. Bu sırada kapısı açık şekilde duran otobüse 2 yaşındaki kız çocuğu emekleyerek bindi ve arka koltuğa oturdu.



Sürücü araca binip evine doğru yola çıktığı esnada bir ağlama sesi duyarak arkasına baktı ve çocuğu fark etti.



Ağlayan çocuğu sakinleştiren Çimen, durumu yetkililere bildirdi. Garaj amirliğine dönen Çimen çocuğu ekiplerin yanına götürdü.



Ekiplerin çalışmasıyla ailesinin telefoncuya gittiği esnada çocuğun yanlarından ayrıldığı tespit edildi. Çimen, ekiplerle birlikte çocuğu ailesine teslim etti.

O anlar ise aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.