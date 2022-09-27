Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi: 7 yaralı

Sivas'ta şoförü kalp krizi geçiren halk otobüsünün, park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.



Ömer Odabaşı (62) idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü, Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 5 araca çarptı.



Otobüsün yol kenarındaki büfeye çarparak durabildiği kazada, kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs şoförü ile yolculardan Tuba Yıldız (18), Cemile Aktaş (54), Fevzi Ateş (60), yayalardan Yasemin Bulut (55), Büşra Bulut (28) ve otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Burak Altuntaş (27) yaralandı.



Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.



ARAÇ İÇİ KAMERADAN KAZA ANI

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.



Şimşek, burada gazetecilere, kazanın halk otobüsü şoförünün muhtemelen kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığını söyledi.

AĞIR YARALI YOK



Otobüsün bölgede bulunan park halindeki araçlara ve yayalara çarpması neticesi 7 kişinin yaralandığını belirten Şimşek, "Vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Çok şükür öğrendiğimiz bilgilere göre yaralılarımızın durumu ağır değil. Otobüs şoförü de tedavi altına alındı. Yaralılara geçmiş olsun diyorum" dedi.





