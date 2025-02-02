Şoför fenalaştı, direksiyona geçen yolcu faciayı önledi
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü, araç seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüsü, bir yolcu direksiyona geçerek durdurdu. Kazada dört kişi hafif şekilde yaralanırken, büyük bir facia son anda önlendi.
Kocaeli’de seyir halindeki yolcu otobüsünün şoförü, kalp krizi geçirdi.
Olay, gece saatlerinde Dilovası’nın Tavşancıl Mahallesi’nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs bariyere çarparak ilerlemeye devam etti.
Bu sırada bir yolcu hızla direksiyona geçerek otobüsü kontrol altına almaya çalıştı ve büyük bir faciayı önledi. Kazada hafif yaralanan dört kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otobüsteki diğer yolcular ise olay yerine yönlendirilen başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti.
Kaza sebebiyle otobüste maddi hasar meydana geldi.
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