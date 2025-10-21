Şoför öksürük krizine girdi, TIR ile 5 araca çarptı

Kaza saat 20.30 sıralarında Sultangazi'de Arnavutköy-Habipler Yolunda meydana geldi.

TIR, şoför Ercan C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki hafriyat kamyonuna, daha sonra park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. TIR'ın çarptığı otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ş. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen TIR şoförü Ercan C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



KAZA KAMERADA



Şoförünün kontrolünden çıkan TIR'ın araçlara çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, TIR'ın önce park halindeki hafriyat kamyonuna, ardından park halindeki 4 araca çarptığı anlar kaydedildi.



"ÖKSÜRÜK KRİZİNE GİRDİM DEDİ"



Kazayı gören Ahmet Kankılıç, "Bir ses geldi, Sese gittik orada TIR 3 tane arabayı biçmiş. Öndeki otomobilde aile vardı onlara destek olmak için gittik ama herkesin durumu iyiydi çok şükür. Adamın anlattığına göre, petrolde bir arkadaşını bırakmış daha sonra ‘öksürük krizine girdim’ dedi. O yüzden kontrolünü kaybetmiş" dedi.