Şoför para üstü verirken minibüsün kontrolünü kaybetti, 10 kişi yaralandı

Yalova’da sürücüsünün yolcuya para üstü verirken kontrolünü kaybettiği minibus, önünde giden otomobile çarparak devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Şoför para üstü verirken minibüsün kontrolünü kaybetti, 10 kişi yaralandı

’nın Çiftlikköy ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 77 AZ 112 plakalı minibüsün sürücüsü D. D. yolcuya para üstü uzatırken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şoför para üstü verirken minibüsün kontrolünü kaybetti, 10 kişi yaralandı - 1

, önünde giden A. P. B.’nin kullandığı 77 AP 637 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada sürücü D. D. ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.

Şoför para üstü verirken minibüsün kontrolünü kaybetti, 10 kişi yaralandı - 2

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kaldırıldıkları Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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