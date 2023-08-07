Şoför "psikolojim bozuldu" deyip araçtan indi

Antalya'da yolcularla tartışan otobüs şoförü araçtan indi.



Sıcak hava ve nem nedeniyle, özel halk otobüslerinde klimaların çalıştırılmaması, yolcular ve şoförler arasında tartışmalara yol açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, UKOME Daire Başkanlığı, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Antalya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi gibi kurumlara bu konuyla ilgili çok sayıda şikayet yapılıyor.



Hava sıcaklığının 30 ila 40 dereceyi, nem oranının ise yüzde 75'leri bulduğu kentte, bazı otobüs şoförleri klimaları açmıyor. Bunun yerine fan açarak, klimayı açmış gibi davrandıklarına yönelik şikayetler ve buna bağlı tartışmalar sürekli yaşanıyor.



Dün akşam Sarısu-Demirciler Çarşısı arasındaki güzergahta hizmet veren 07 AU 0317 plakalı özel halk otobüsünde yolcularla şoför arasında klimanın kapalı olması nedeniyle tartışma çıktı.