Şoför yüksekliği hesaplayamadı: Üst geçide çarpan TIR devrildi

Kaza saat 03.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine seyreden Cemil K. idaresindeki TIR üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR ve dorsesindeki konteyner ayrı yerlere savrulurken sürücü Cemil K. ve yanında bulunan Ruslan A. kazayı hafif yaralı atlattı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sürücü Cemil K. ve Ruslan A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.