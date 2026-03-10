Şoförler odasından APP plaka açıklaması: Polis bizim verdiğimize ancak 4 bin lira ceza yazar

Çakır bu açıklamasıyla, plakaların resmi ancak kalın harf veya rakamlı olması halinde, stardart dışı plakalara uygulanan cezaya işaret etmiş oldu. Çakır, aynı zamanda odaların verdiği plakaların kalın harfli bile olsa yasal yasılması gerektiğine dikkat çekti.

APP PLAKA GÖRÜNÜMLÜ YASAL PLAKALAR OLABİLİR

Çakır'ın verdiği bilgi, sürücülerin şoförler odasından büyük harf ve rakamlı plaka verildiğine ilişkin bilgileri de doğruluyor. Odaların, 500 lira farkla kalın harf ve rakamlı plaka ürettiği belirtiliyordu. Odalardan aldıkları plakaların büyük veya kalın rakamlı olmasından dolayı endişe duyan araç sahipleri, değiştirme için kuyruklar oluşturdu.

Bu açıklama, vatandaşların ellerindeki orijinal damgalı plakalar için endişe etmemeleri gerektiğini de gösteriyor fakat polis rakam veya harflerden dolayı ceza yazarsa, mühür ve diğer işaretleri dikkate almazsa ne olacak?

PLAKA BASIM EVRAKLARINI ODADAN İSTEYEBİLİRSİNİZ

Plaka şoförler odası tarafından bu şekilde verildiyse ne olacak? Bu durumda ceza yazılan vatandaşın şoförler odasına başvurması gerekebilir. Odalar, plaka bakım evraklarını saklamak zorunda ve bir çok sürücü, APP görünümlü plakasının şoförler odası tarafından verildiğini ileri sürüyor.



Bu sürücüler plakayı basan odadan belge alabilirler, Plaka işlemleri, Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri'ne göre yürütülüyor ve basın yapan yer basım belgesini saklamak zorunda. Yönetmelikte, “Plaka basım talep belgesi veya buna ilişkin elektronik bildirim, plakayı basan kuruluş tarafından en az üç yıl süre ile muhafaza edilir. Tescil plakalarında, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunur.” deniliyor.

Dolayısıyla, APP görünümlü plakayı oda bastıysa basım belgesini talep edebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde elinizde yasal olarak aldığınız plaka varsa, polise durumu anlatabilirsiniz. Ceza yediyseniz ilgili odadan belge isteyebilirsiniz. Sorun yaşamamak için plakayı basan yerden belgeyi alarak yanınızda bulundurun.