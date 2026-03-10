Şoförler odasından APP plaka açıklaması: Polis bizim verdiğimize ancak 4 bin lira ceza yazar
10.03.2026 14:42
Son Güncelleme: 10.03.2026 14:52
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır. Foto: Bursa Olay
APP plaka tartışmalarında bazı vatandaşlar şoförler odasının kendilerine büyük rakamlı plaka verdiğini söylüyordu. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, bu tür plaka verdiklerini kabul etti, "Harflerin büyük olmasından dolayı polisin yazacağı ceza 4 bin liradır" dedi. Bazı şoförler odalarının ücret farkı alarak "kalın kalıpla" APP benzeri plaka bastığı ileri sürülüyordu.
APP plaka tartışmasında dile getirilen bir iddianın gerçek olduğu anlaşıldı. Bazı vatandaşlar şoför ve otomobilciler odalarından aldıkları plakaların harf ve rakamlarının büyük olduğunu, bu plakaların sahte olarak kabul edilmemesi gerektiğini söylüyordu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan, şoför odalarının “özel kalıplı kalın plaka basımı vardır” yazısıyla araç sahiplerine ücretli ek hizmet önerdiği anlaşıldı.
YÖNETMELİKLERDE KALIN HARFLİ PLAKA TANIMI YOK
Yönetmeliklerde bu tür bir plaka tarif edilmiyor. Plaka işlemleri, Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri'ne göre yürütülüyor, bu düzenlemede ayrı bir plakaya izin verilmiyor.
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır, APP plaka ile karakter farkı nedeniyle yanlışlıkla sahte gibi değerlendirilen plakalar arasındaki farkı anlatıp, vatandaşlara uyarılarda bulunurken, bu tür plaka verdiklerini dolaylı kabul etti. Çakır'ın açıklamaları sosyal medyada paylaşılıyor.
Çakır, Bursa Olay TV'ye yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
“Şoförler odasında basılan plakayı APP olarak yorumlamak yanlış. Şoförler Odası'nda basılan plakalarda mühür, karekod, sacın üzerinde orijinal olduğunu belirten dalgalanmalar vardır. Bunun APP ile sınıflandırılması mümkün değildir. Sadece polislerin şoförler odalarında basılan bazı plakalara, örnek olarak şunu gösterebiliriz."
“4 BİN LİRA CEZA YAZILIR”
"Rakamlar büyük ve belirgindir, fakat bu plaka da şoförler odasında basılmıştır herhangi bir şekilde karekoda zarar verilmediği için bu plaka üzerindeki harflerin büyük olmasından dolayı polis bir şey demeye kalksa bile yazabileceği ceza 4 bin liradır. Kesinlikle 140 bin lira olarak görülmesin.”
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır. Foto: Bursa Olay
Çakır bu açıklamasıyla, plakaların resmi ancak kalın harf veya rakamlı olması halinde, stardart dışı plakalara uygulanan cezaya işaret etmiş oldu. Çakır, aynı zamanda odaların verdiği plakaların kalın harfli bile olsa yasal yasılması gerektiğine dikkat çekti.
APP PLAKA GÖRÜNÜMLÜ YASAL PLAKALAR OLABİLİR
Çakır'ın verdiği bilgi, sürücülerin şoförler odasından büyük harf ve rakamlı plaka verildiğine ilişkin bilgileri de doğruluyor. Odaların, 500 lira farkla kalın harf ve rakamlı plaka ürettiği belirtiliyordu. Odalardan aldıkları plakaların büyük veya kalın rakamlı olmasından dolayı endişe duyan araç sahipleri, değiştirme için kuyruklar oluşturdu.
Bu açıklama, vatandaşların ellerindeki orijinal damgalı plakalar için endişe etmemeleri gerektiğini de gösteriyor fakat polis rakam veya harflerden dolayı ceza yazarsa, mühür ve diğer işaretleri dikkate almazsa ne olacak?
PLAKA BASIM EVRAKLARINI ODADAN İSTEYEBİLİRSİNİZ
Plaka şoförler odası tarafından bu şekilde verildiyse ne olacak? Bu durumda ceza yazılan vatandaşın şoförler odasına başvurması gerekebilir. Odalar, plaka bakım evraklarını saklamak zorunda ve bir çok sürücü, APP görünümlü plakasının şoförler odası tarafından verildiğini ileri sürüyor.
Bu sürücüler plakayı basan odadan belge alabilirler, Plaka işlemleri, Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri'ne göre yürütülüyor ve basın yapan yer basım belgesini saklamak zorunda. Yönetmelikte, “Plaka basım talep belgesi veya buna ilişkin elektronik bildirim, plakayı basan kuruluş tarafından en az üç yıl süre ile muhafaza edilir. Tescil plakalarında, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunur.” deniliyor.
Dolayısıyla, APP görünümlü plakayı oda bastıysa basım belgesini talep edebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde elinizde yasal olarak aldığınız plaka varsa, polise durumu anlatabilirsiniz. Ceza yediyseniz ilgili odadan belge isteyebilirsiniz. Sorun yaşamamak için plakayı basan yerden belgeyi alarak yanınızda bulundurun.