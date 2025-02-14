Şoförü bayılan özel halk otobüsünü yolcusu durdurdu

Olay önceki gün D-100 karayolu üzerinde yaşandı. İstanbul yönünde seyir halinde olan 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsünün şoförü M.Y., bir anda rahatsızlanarak direksiyonda bayıldı. Kontrolden çıkan otobüs önce duraktan çıkış yapan 41 BR 428 halk otobüsüne ardından da bariyere çarptı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen otobüs, bir yolcunun müdahalesiyle yaklaşık 1,5 kilometre sonra durduruldu.



Kaza anı otobüs kamerası iç ve dış kamerası tarafından kaydedildi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüsün karayolunda şerit değiştirerek duraktan çıkış yapan otobüse çarpmasıyla şoförün ve yolcunun savrulduğu, daha sonra ise yolcunun ‘Abi abi’ diye seslendiği anlar otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

Şoförün yanına gelen yolcunun şoförü uyandırmaya çalıştığı, ‘Kendine gel abi’ deyip otobüsü kontrol etmeye çalıştığı anlar otobüs kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan şoförlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.