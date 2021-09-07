Şoförüyle tartıştığı belediye otobüsüne ateş açtı

Ankara'nın Sincan ilçesinde şoförü ile tartıştığı belediye otobüsüne, yanında bulunan silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan zanlı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Güven D. (37) 16 LE 123 plakalı aracıyla seyir halindeyken Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı Hastane Üst Geçidi altında, trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K. ile tartıştı.



Şoföre öfkelenen Güven D, yanında bulunan tabanca ile otobüse ateş ederek olay yerinden otomobiliyle kaçtı.



Bölgeye gelen polis ekipleri, zanlının aracının plaka bilgileri üzerinden yaptıkları araştırmada, otomobilin Güven D'nin eşi S.D'ye ait olduğunu belirledi. S.D'ye ulaşan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın Güven D'de olduğu bilgisi üzerine, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Zanlı, Plevne Mahallesi Bosna Caddesi'nde gözaltına alındı.

"YARALANMIŞ OLABİLİR KORKUSUYLA KAÇTIM"



Polise verdiği ifadede hakkındaki suçlamayı kabul eden Güven D, yol verme tartışması nedeniyle EGO otobüs şoförüne üzerindeki silahla ateş ettiğini, şahsın yaralanmış olabileceği korkusuyla olay yerinden aracıyla uzaklaştığını; alkollü olduğunu, olay yerinden ayrıldıktan sonra Kırıkkale'ye gitmek için otobana çıktığını, otobanda seyir halindeyken aracının camını açarak olayda kullandığı silahı yol kenarına attığını ancak attığı yeri hatırlamadığını, daha sonra Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçip Sincan'a döndüğünü belirtti.



Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.