Soğuğa aldırış etmedi: Soyunup karda yüzmeye çalıştı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde esnaflık yapan 53 yaşındaki Kadir Karadağlı, Çelebiler Mahallesi’ndeki evinin önünde üzerindeki elbiseleri çıkartarak yer yer 1 metreye ulaşan karın içerisine atladı.



Buz gibi havaya aldırmadan kar yığının arasına atlayan Karadağlı, denizde yüzercesine karın içinde yüzmeye çalıştı. Karadağlı’nın kar yığınına atladığı ve yüzdüğü anlar cep telefonu ile görüntülendi. Bir süre kar yığınının içerisinde yüzmeye çalışan Karadağlı, her yıl karda yüzdüğünü ve üşümediğini söyledi.



Kar yağışının sevincini bu şekilde yaşadığını ifade eden Karadağ, "Bu sene çok güzel kar yağdı, her yer bembeyaz. Tabiatla iç içe yaşıyoruz. Kar yağmasının sevincini paylaşmak için gördüğünüz gibi, kara atladım. Ben bunu her sene yapıyorum. Geçen sene kar olmadığı için yüzemedim" dedi.