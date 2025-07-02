Soğuk algınlığı mı yoksa sinüzit mi? Benzer belirtiler arasındaki fark

Uzmanlar, belirtilerin süresi ve şiddetine dikkat çekiyor. Soğuk algınlığı genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden iyileşirken, sinüs enfeksiyonları daha uzun sürebilir ve bakteriyel kökenliyse antibiyotik tedavisi gerekebilir.



SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?



Soğuk algınlığı, çoğunlukla rinovirüslerin neden olduğu viral bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Belirtiler arasında hapşırma, boğaz ağrısı, hafif ateş, burun akıntısı veya tıkanıklığı, baş ağrısı ve genel halsizlik yer alır. Reçetesiz ilaçlar, bol sıvı tüketimi ve dinlenme genellikle yeterli olur.



SİNÜS ENFEKSİYONU DAHA AĞIR SEYREDEBİLİR



Sinüs enfeksiyonu ya da tıbbi adıyla sinüzit, burun çevresindeki boşlukların iltihaplanmasıyla oluşur. Kalın sarı-yeşil burun akıntısı, yüz ve baş ağrısı, koku kaybı, kötü nefes, yorgunluk ve yüksek ateş gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Eğilme ile artan baş ağrısı, sinüs enfeksiyonunun ayırt edici işaretleri arasında yer alır.



Soğuk algınlığında tedavi semptomatiktir; buhar inhalasyonu, tuzlu su spreyleri, dekonjestanlar ve dinlenme önerilir. Antibiyotiklerin etkisi yoktur çünkü hastalık viral kaynaklıdır.



Sinüs enfeksiyonlarında ise durum farklılık gösterebilir. Hafif vakalar kendi kendine iyileşebilirken, şiddetli veya uzun süren enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisine başvurulabilir. Kronikleşen ya da tekrarlayan vakalar için görüntüleme yöntemleri ve kulak burun boğaz (KBB) uzmanına başvuru gerekebilir.



NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?



Uzmanlar, şu belirtiler görüldüğünde tıbbi yardım alınmasını öneriyor:



10 günden uzun süren ve iyileşme göstermeyen belirtiler

Yüksek ateş ve yüz bölgesinde şişlik

Göz çevresinde ağrı veya görme bozuklukları

Sık tekrarlayan sinüs enfeksiyonları



Soğuk algınlığı ve sinüs enfeksiyonlarını birbirinden ayırabilmek, doğru tedaviye ulaşmak açısından kritik önem taşıyor. Hastalığın doğası, süresi ve semptomların şiddeti hakkında bilgi sahibi olmak; komplikasyonların önüne geçmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için en etkili yol olarak öne çıkıyor.



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