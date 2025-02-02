Soğuk algınlığı şikayetlerini azalttığı biliniyor: Vatandaşların ilgisi yoğun

Vatandaşların turşu suyuna ilgi gösterdiğini aktaran Kaya, "Daha önceden duyurduğumuz turşu suyu ve kozalak suyuna vatandaşlarımız yeniden ilgi göstermeye başladı. Biz de buna karşılık verebilmek için elimizden geldiği kadar doğal olarak üretimlerimizi çoğalttık. Acılı turşu suyu, boğazdaki yanmayı bitirdiği için hastalığın daha fazla ilerlemesini engelliyor. Müşterilerimiz de bundan fayda gördüğü için güzel sonuçlar elde ediyoruz. Tabi ki daha da çabuk iyileşiyorlar" ifadelerini kullandı.