Soğuk hava Antalya'da da hissedildi: Sahiller boş kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 7 dereceyi gösterirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü.



Hissedilen sıcaklık ise 4 dereceye geriledi.



Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava hissedilirken, pazar günü güneşli olmasına rağmen Konyaaltı Sahili boş kaldı. Denize giren ve sahilde vakit geçirenlerin azlığı dikkati çekti.