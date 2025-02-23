Soğuk hava Antalya'da da hissedildi: Sahiller boş kaldı

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Antalya'da da Sibirya soğuk hava dalgası etkisini gösterdi. Hafta sonları yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili, güneşli havaya rağmen pazar günü boş kaldı.

Soğuk hava Antalya'da da hissedildi: Sahiller boş kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 7 dereceyi gösterirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü.

Hissedilen sıcaklık ise 4 dereceye geriledi.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava hissedilirken, pazar günü güneşli olmasına rağmen Konyaaltı Sahili boş kaldı. Denize giren ve sahilde vakit geçirenlerin azlığı dikkati çekti.

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