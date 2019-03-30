Türkiye'nin örtüaltı yaş meyve sebze üretiminde öncü kent Antalya'da çilek üretimi çok yaygın. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde 8,50 TL ile 14 TL arasında satılan çileğin fiyatı, pazar ve marketlerde ise 15- 20 TL'yi buluyor. Antalya'nın yanı sıra Mersin ve Adana bölgelerinde üretilen çileklerde şekil bozuklukları dikkat çekiyor. Çilekteki şekil bozukluğu ve iriliği, tüketicide 'hormon mu kullanıyor' sorusunu akla getiriyor.



Ziraat Mühendisleri Odası Onur Kurulu Başkanı Vahap Tuncer, bu sene yağışların ve kapalı gün sayısının fazla olması nedeniyle tüm sebzelerde verimde düşüklük ve kalitede bozulma yaşandığını söyledi. Tuncer, “Mesela biberde, hıyarda da şekilde bozulmalar, küçülmeler görüldü. Benzer görüntüleri seralarda yetişen çileklerde görmek mümkün" dedi.

Çilek meyvelerinin farklı şekillerde veya şekilsiz olmasının iklim koşullarından kaynaklandığını aktaran Tuncer, havaların soğuk gitmesi nedeniyle bitkilerin yeterince beslenemediğini de belirtti. Tuncer, “Verimde azalmayla birlikte şekil bozukluğu da yoğun olarak görüldü. Güneşli gün sayısı çok azdı, hava kapalıydı. Bu yıl çok sayıda don yaşandı. Soğuk havanın ve gece-gündüz sıcaklık farkının artması üzerine tüm sebzelerde olduğu gibi çilek ve diğer meyvelerde de şekil bozuklukları ortaya çıktı" diye konuştu.



Vahap Tuncer, havaların ısınmasıyla birlikte sera ürünlerinin daha fazla sulanıp, gübreleme olanağına kavuşacağını, günlerin uzaması ve güneşin yüzünü daha çok göstermesiyle bitkilerin daha çok fotosentez yapabileceğini belirterek, verim ve kalitede yaşanan sorunların da sona ereceğini kaydetti. Çilekte vatandaşın zannettiği gibi döllenmeyi sağlamak amacıyla hormon kullanılmadığını söyleyen Tuncer, "Çileğin iri olması, kamuoyunda hormon diye algılanıyor. Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen çilek çeşitleri Amerikan kökenli türlerdir ve çok iri meyveleri olur. Bu nedenle iri meyve hormondan kaynaklanan bir durum değil" dedi.



İri meyveli ve şekil bozukluğu bulunan çileklere bakarak, 'hormonlu' diye tüketimden vazgeçilmesinin doğru olmadığını aktaran Vahap Tuncer, "Zaten bu dönemdeki çilekler seralarda üretiliyor, açık alanda üretim henüz başlamadı. O nedenle sera koşullarında üretilen çileklerin iri, gösterişli olmasında bir sakınca yoktur. Çilek fiyatlarının yüksek olmasının sebebi de soğuk havayla ilgili. Isıtma yoğun yapıldı ve maliyeti artırdı. Havanın soğuk olması hem verimi düşürdü, hem de düşük arz nedeniyle fiyatları artırdı. Nisan sonunda havaların ısınması ve açık alan üretiminin devreye girmesiyle fiyatlar düşecektir" diye konuştu.