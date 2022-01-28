Soğuk hava yurdu terk ediyor

Hafta başından bu yana kar yağışıyla birlikte etkili olan soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor.

Meteoroloji'nin verilerine göre, yarın ve hafta sonu hava sıcaklığı artacak.

Sıcaklığın Marmara'da mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek.

MGM'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "29 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında olacağı ve diğer yerlerde de mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.

