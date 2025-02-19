Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendiriyor: A vitamini yönünden zengin, talep yüzde 40 arttı

Avrupa başta olmak üzere 30'un üzerinde ülkeye ihraç edilen şalgam suyu, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve kendine has aromasıyla sofralarda en çok tercih edilen sağlıklı içecekler arasında yer alıyor.

A VİTAMİNİ YÖNÜNDEN ZENGİN

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Gıda Mühendisi Sıla Satıcı, ''Şalgamın içerisinde bulunan mor havuçtaki antosiyanin pigmentleri sağlık açından önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca mor havuçta bulunan beta karoten, A vitaminin ön maddesidir ve vücuda alındığında A vitaminine dönüşen bir pigmenttir. A vitamini ise göz sağlığı, bağışıklık sistemi, cilt sağlığı, kalp ve böbrek sağlığı için vücuda alınması gereken önemli bir vitamindir" ifadelerini kullandı.

''4 MEVSİM TÜKETİLMESİ GEREKEN BİR İÇECEK''



Şalgamın 4 mevsim tüketilmesi gereken bir içecek olduğuna dikkat çeken Satıcı, daha sonra şunları söyledi:

"Sarımsak, bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyen bir diyet lifi biçimi olan prebiyotiği barındırmaktadır. Tüketildiğinde insan bağışıklığını güçlendirmesi, vücuttaki iltihabı azaltması, hastalıklardan koruması, kalp hastalığı riskini azaltması, kanser hücreleri ile mücadele etmesi gibi faydaları bulunmaktadır. Sarımsağın bu faydalarından dolayı özellikle kış aylarında şalgam daha çok tercih edilmektedir. Ancak insan sağlığına faydalarından dolayı 4 mevsim tüketilmesi gereken bir içecektir.''