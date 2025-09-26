"Soğuk Savaş" iddianamesi hazır: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarından yayınlanan video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır." hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Programı sunan Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

4,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianamede hazırlandı.

Bu suç kapsamında, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kişilerin cezalandırılabileceği aktarıldı.

İddianamede, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, inananların dini inançlarına saygı hususu, dinen kutsal sayılan nesnelerin kışkırtıcı biçimde temsil edilmesi nedeniyle ihlal edilmiş görülebileceği, bu tür kışkırtıcı temsillerin demokratik toplumun bir unsuru olması gereken hoşgörü ruhunun kötü niyetli şekilde ihlali olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

Ayrıca, sözleşmenin bir bütün olarak ele alınması gerektiği; din ve inanç özgürlüğü söz konusu olduğunda kişilerin başkalarına zarar verecek nitelikteki söylemlerden ve saygısızlık içeren davranışlardan kaçınmasının zorunlu olduğu aktarıldı.



"NEFRETE YÖNLENDİREBİLECEK NİTELİKTE"



İddianamede olay değerlendirildiğinde, soruşturma konusu video içeriğinin kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

İçeriğin medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından, tahrik edilen gruplarca yazılı ve sosyal mecralarda yorumlarla paylaşıldığı ve bu şekilde medyada gündem oluşturduğu kaydedildi.

Böylelikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği değerlendirildi. Ayrıca, şüphelilerin birlikte katılım sağladıkları ve iştirak iradesi altında hareket ettikleri, içeriğin canlı yayımlanmadığı, aksine bir takım düzenlemelerden geçirildikten sonra dolaşıma sokulduğu ve soruşturma konusu diyalogların da yayından önce hazırlandığı belirtildi.

Bu hususlar göz önüne alındığında, eylemin anlık geliştiğinden ve şüphelilerin sergiledikleri eylemin hukuki anlam ve sonucunu denetleyemeyeceklerinden bahsedilemeyeceği anlaşıldığı yazıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, ifadesine yer verilen Enes Akgündüz'ün programın ana temasının gülmek ve güldürmek olduğunu belirttiği ifade edildi.

Kendisine sorulan soruda Hz. Muhammed'in hadisi olduğunu bilmediğini savunan Akgündüz'ün iddianamede yer alan ifadesi şöyle:

"Programa katıldığımda ilk kez böyle bir şeye dahil olduğum için çok heyecanlıydım ve stres altındaydım. Program boyunca çevremdekiler bana sakin kalmam yönünde telkinlerde bulundular. Ben muhafazakar bir ailede yetiştim. Ben de ailem gibi muhafazakar bir düşünceye sahip insan oldum. O anki heyecan durumuyla soruyu ve sorunun ne anlama geldiğini anlayamadım. Anlayamadığım için de bir cevap veremedim. Ben soruyu kesinlikle anlamadım. Anlamış olsam zaten tepki gösterir ve bu görüntülerin yayınlanmasına kesinlikle izin vermezdim. Karşı tarafın bana yöneltmiş olduğu soru karşısında bir cevap veremediğim için suçlu olmayı kabul etmiyorum."

İddianamede, ifadesi yer alan Boğaç Soydemir ise "Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum, arkadaşlardan duydum. Normal söylenen bir söz olarak biliyordum. Hiçbir şekilde din hakkında ya da Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur." dedi.