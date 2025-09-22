"Soğuk Savaş" programına soruşturmada iki tutuklama

Sosyal medyada yayınlanan "Soğuk Savaş" isimli programda, Hz. Muhammed'in bir hadisi ile ilgili yapılan tepki çeken paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından program hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında program sunucusu B.S. ve programa konuk olan E.A. gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliiği'ne sevk edildi.

B.S. ve E.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şunlar kaydedilmişti.

“Soğuk Savaş” rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır”hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan B.S. ve programa konuk olan E.A. isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."